Пекин обеспокоен заявлениями Дутерте по островам в Южно-Китайском море
11:4807.04.2017
(обновлено: 11:49 07.04.2017)
48432
ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай обеспокоен заявлениями президента Филиппин Родриго Дутерте по островам в Южно-Китайском море, надеется на решение соответствующих вопросов с Манилой должным образом, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.
В четверг Дутерте заявил, что приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море. Он также заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, и поднять над ним флаг своей страны. Поездка будет приурочена ко Дню независимости Филиппин, который отмечается в середине июня.
"Мы видели сообщения, о которых вы сказали. Мы выражаем нашу обеспокоенность в этой связи. Надеемся, что Филиппины продолжат должным образом решать морские споры с Китаем ", — сказала Хуа Чуньин.
Ранее Дутерте объявил, что собирается построить казармы на острове Титу, который находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли (Наньша), где Китай строит военные объекты.
Хуа Чуньин заявила, что Китай решительно привержен защите своего суверенитета и морских прав в Южно-Китайском море, а также поддержанию там мира и стабильности. По ее словам, в целом ситуация в Южно-Китайском море стабилизируется и улучшается.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.