Пекин обеспокоен заявлениями Дутерте по островам в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 7 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай обеспокоен заявлениями президента Филиппин Родриго Дутерте по островам в Южно-Китайском море, надеется на решение соответствующих вопросов с Манилой должным образом, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

В четверг Дутерте заявил, что приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море. Он также заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, и поднять над ним флаг своей страны. Поездка будет приурочена ко Дню независимости Филиппин, который отмечается в середине июня.

"Мы видели сообщения, о которых вы сказали. Мы выражаем нашу обеспокоенность в этой связи. Надеемся, что Филиппины продолжат должным образом решать морские споры с Китаем ", — сказала Хуа Чуньин.

Ранее Дутерте объявил, что собирается построить казармы на острове Титу, который находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли (Наньша), где Китай строит военные объекты.

Хуа Чуньин заявила, что Китай решительно привержен защите своего суверенитета и морских прав в Южно-Китайском море, а также поддержанию там мира и стабильности. По ее словам, в целом ситуация в Южно-Китайском море стабилизируется и улучшается.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.