Вице-премьер Украины: Рада срывает подготовку к отопительному сезону

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что непринятие парламентом закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону и закупку дефицитного для страны антрацита.

Как сообщила в пятницу пресс-служба вице-премьера, об этом он заявил в ходе совещания по решению проблемных вопросов в объединенной энергетической системе Украины.

По словам, Кистиона, стране для закупок антрацита крайне необходим законопроект "О рынке электрической энергии", который в четверг Верховная рада отправила на повторное второе чтение.

"Я еще раз подчеркиваю: для того, чтобы успеть завезти необходимое количество антрацита до начала осенне-зимнего периода 2017/18, генерирующие компании должны начинать заключение контрактов как можно скорее. Однако без соответствующего закона они не смогут выполнить эти контракты. Непринятие закона о рынке электроэнергии ставит под угрозу следующий отопительный период", — приводит слова Кистиона его пресс-служба.

Он отметил, на сегодня на Украине есть дефицит угля марки "А", то есть антрацита, поэтому страна уже сейчас должна начинать подготовку к следующему отопительному периоду. Кистион также призвал власти продолжить подготовку инфраструктуры, необходимой для ввоза импортируемого угля.

Закон "О рынке электрической энергии" внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии. Основной целью документа является "обеспечение надежной и безопасной поставки электрической энергии потребителям с учетом интересов потребителей, минимизации затрат на услуги поставки электрической энергии". Документ также дополняет перечень участников рынка новым игроком – трейдером, которым сможет быть любой субъект хозяйствования, покупающий электроэнергию исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи потребителю. Существование трейдеров на рынке электроэнергии должно положительно повлиять на ликвидность рынка и будет способствовать ограничению значительных колебаний цен на рынке, считают в Минэнерго Украины.

Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок антрацита из Донбасса со стороны украинских радикалов. Затем правительство продлило чрезвычайные меры до середины апреля. Теперь энергетические компании работают над тем, чтобы за границей закупать дефицитный антрацит, необходимый для работы украинских ТЭС.