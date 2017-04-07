В Нагорном Карабахе заявили о 25 нарушениях перемирия за сутки

ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в пятницу о 25 нарушениях режима прекращения огня в Карабахе за минувшие сутки.

"Шестого апреля и в ночь на 7 апреля вооруженные силы Азербайджана 25 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 400 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра. На северо-восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-миллиметровый миномет (четыре снаряда)", — говорится в сообщении.

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