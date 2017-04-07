В Алма-Ате простились с казахстанцем, погибшим при теракте в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (467)

АЛМА-АТА, 7 апр — РИА Новости, Михаил Егорин. Церемония прощания с гражданином Казахстана Максимом Арышевым, который погиб в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, прошла в пятницу в Алма-Ате, передает корреспондент РИА Новости.

Казахстанец Арышев 1996 года рождения, который жил в Петербурге вместе с девушкой и родственниками, перестал отвечать на звонки днем в понедельник после взрыва в метро. По сведениям родственников, последний раз он выходил на связь за несколько минут до взрыва и сообщал, что возвращается домой после занятий в университете. Позднее родители Арышева опознали сына среди жертв.

В зале траурных церемоний больницы управления делами президента собрались родные и близкие Арышева, а также большое число казахстанцев, разделяющих боль их утраты.

"Большое вам спасибо, что вы пришли, что вы его помните. Простите, что я вам его не показала. Запомните его таким, какой он был на фотографии", — обратилась к собравшимся его мать Ирина Арышева.

Ранее в посольстве Казахстана в РФ сообщили, что власти Петербурга и правительство России выплатят родственникам Арышева денежную компенсацию в 2 миллиона рублей. Авиакомпания "Эйр Астана" организовала и взяла на себя все расходы по транспортировке тела погибшего в Алма-Ату.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.