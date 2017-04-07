В Новой Зеландии приступили к ликвидации последствий циклона "Дебби"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Новая Зеландия начала в пятницу масштабную операцию по ликвидации последствий циклона "Дебби", вызвавших серьезные наводнения и оползни на Северном острове, сообщило агентство Рейтер.

Ранее власти Новой Зеландии эвакуировали всех жителей города Эджкамб из-за серьезного наводнения. Покинуть свои дома пришлось двум тысячам человек.

По всему острову экстренные службы расчищают заблокированные дороги и восстанавливают подачу электричества в изолированные населенные пункты. Медицинские товары и еду доставляют на вертолетах.

Для того, чтобы оценить ущерб в Эджкамб, который почти полностью оказался под водой, в пятницу должен был прибыть премьер страны Билл Инглиш.

Циклон "Дебби" обрушился на северо-восток Австралии неделей ранее, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. Циклон нанес существенный ущерб, десятки тысяч человек остались без электроснабжения. По данным агентства Франс Пресс, погибли не менее шести человек.