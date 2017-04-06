Тиллерсон не готов обсуждать даты встречи Путина и Трампа, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не будет обсуждать возможную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе предстоящего визита в Москву, поскольку для такой встречи нужно подготовить почву, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Не думаю, что он будет обсуждать конкретику и даты (встречи лидеров — ред.), все будет зависеть от широких перспектив отношений", — сказал представитель госдепартамента.

"Встреча в Москве в целом касается двусторонних отношений и перспектив их улучшения. Госсекретарь Тиллерсон считает, что сперва нужно подготовить почву для встречи (Путина и Трампа), чтобы встреча имела смысл в контексте отношений", — добавил представитель госдепартамента.

Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля.