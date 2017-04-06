Жителей пригорода Вашингтона предупредили об опасности торнадо

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Метеорологи и власти предупредили жителей пригородов Вашингтона в штатах Мэриленд и Виргиния об опасности торнадо в четверг.

Жители округов Принц Уильям, Фейрфакс, Лудун и Монтгомери получили на сотовые телефоны экстренное сообщение местных властей с просьбой укрыться от возможного торнадо. Предупреждение объявляют в транспорте, в том числе в метро, по телеканалам и радио. Также граждан предупредили о сильных грозах. С утра в Вашингтоне и окрестностях идут проливные дожди.

Вашингтон находится в субтропической зоне, где возможны торнадо. В самой столице торнадо случались только дважды за последние полвека, но в окрестных штатах Мэриленд и Виргиния они происходят 6-10 раз в году.