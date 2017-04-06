Россия возмущена заявлениями Скапаротти о поддержке талибов*, заявил Грушко

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва возмущена заявлениями главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о возможной поддержке Россией движения талибов, заявил в четверг постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

"Это надо спрашивать тех, кто допускает такие высказывания. Конечно, мы были и возмущены, и очень удивлены заявлениями главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Скапаротти на слушаниях в конгрессе (США), когда он говорил о том, что мы (РФ) чуть ли не оказываем поддержку талибам", — сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Грушко, в НАТО "раздражены и разочарованы" итогами своей деятельности в Афганистане. Он обратил внимание, что в альянсе понимают, что силы НАТО пробыли в стране 12 лет, контингент составлял 140 тысяч человек, но сегодня ситуация с безопасностью в Афганистане деградирует: процветает торговля наркотиками, их производство, количество убитых и раненых в прошлом году составило примерно 11 тысяч человек, существуют как проблема с ИГ (группировка запрещена в РФ), так и дестабилизации на севере Афганистана.

"В этих условиях возрастает роль региональных факторов, прежде всего соседей Афганистана. И натовцы просто не готовы к тому, что кто-то может взять инициативу в свои руки. Поэтому во всех этих попытках нас критиковать мы видим ревностное отношение к тому, что Россия сегодня играет инициативную роль и что мы действительно предпринимаем усилия для того, чтобы добиться политического урегулирования с опорой на всех соседей Афганистана", — отметил российский постпред.

Ранее командующий европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти выступил на заседании комитета сената США с докладом с провокационным названием "Европейское командование ВС США и НАТО противостоят изменяющимся угрозам от России до ИГИЛ".

Тогда Скапаротти обвинил Россию в "растущем влиянии" и поставках радикальному движению талибов в Афганистане. Глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил в разговоре с РИА Новости, что заявления США о том, что Москва якобы снабжает талибов, являются ложью, эти измышления призваны оправдать провалы политики Вашингтона в Афганистане. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков говорил ранее, что в Минобороны считают абсурдными обвинения Скапаротти в адрес России.

* Террористическая организация, запрещенная в России.