Грушко заявил о полном отсутствии прогресса в отношениях России и НАТО

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Никакого прогресса в отношениях Москвы и НАТО, в том числе по сотрудничеству в противостоянии общим угрозам, нет, заявил в четверг постпред РФ при альянсе Александр Грушко.

"Если говорить серьезно и с опорой на факты, то никакого прогресса нет в отношениях с НАТО. У нас идет политический диалог, который охватывает как некоторые региональные темы, ситуацию в отдельных регионах мира, так и вопросы, связанные с военной деятельностью. Но если говорить о том, что происходит "на земле", то 2017 год был отмечен реализацией тех решений, которые принимались на саммите в Варшаве: НАТО разворачивает дополнительные силы на восточном фланге", — сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что Москва фиксирует "новые виды военной деятельности" НАТО, "которые выходят за рамки ранее объявленных", и это создает "очень опасную ситуацию" в сфере безопасности.

"В плане восстановления сотрудничества по общим проблемам безопасности никакого движения нет", — добавил Грушко.