Пострадавшие в Белграде болельщики "Спартака" вернулись в Россию

БЕЛГРАД, 6 апр — РИА Новости. Пострадавшие в инциденте на улице Белграда в ночь на 26 марта российские болельщики Максим Бутрин и Павел Бодров выписаны из больницы и уже добрались в Россию, сообщили в четверг РИА Новости в диппредставительстве РФ.

В центре скорой помощи Клинического центра Сербии агентству ранее сообщили, что на прошлой неделе был выписан и отпущен домой Максим Бутрин.

"После лечения в центре скорой медицинской помощи Белграда Павел Бодров был выписан из больницы после перенесенной операции из-за ножевых ранений, после чего 5 апреля вылетел в Москву. В настоящее время все пострадавшие в ходе инцидента на улице Белграда российские болельщики благополучно добрались до России без каких-либо осложнений", — уточнил пресс-секретарь посольства Юрий Пичугин.

В дипмиссии отметили, что расходы, связанные с лечением граждан РФ, были покрыты друзьями и родственниками пострадавших. Подчеркивается, что посольство продолжает контролировать ситуацию вокруг инцидента и оказывает необходимое содействие для "урегулирования всех его последствий".

Двадцать пятого марта в Белграде футболисты московского "Спартака" уступили в товарищеской встрече сербской "Црвене Звезде" со счетом 1:2. На игру приехало большое количество болельщиков из России, так как фанатов команд связывают дружеские отношения. Болельщики московского клуба Павел Бодров и Максим Бутрин получили ножевые ранения в результате конфликта в центре Белграда около полуночи и попали в больницу в тяжелом состоянии. МВД Сербии ведет расследование происшествия.