Порошенко надеется, что Совет ЕС в ближайшие недели одобрит отмену виз

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Совет ЕС в ближайшие недели одобрит предоставление безвизового режима для граждан страны.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС планирует 26 апреля проголосовать по решению об отмене визового режима для украинцев.

"Европейский парламент проголосовал за предоставление гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евросоюза… Теперь слово за Советом Европейского союза. Его положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", — сказал Порошенко в обращении к украинцам.

Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

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