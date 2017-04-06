В МВД Франции объяснили, почему закрыли мечеть в департаменте Эро

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль принял решение о закрытии мечети во французском департаменте Эро, говорится в распространенном в четверг коммюнике МВД.

"Маттиас Фекль, министр внутренних дел, поручил сегодня закрыть мечеть в департаменте Эро в регионе Окситания. Это закрытие подпадает под положения 8 статьи закона о режиме ЧС, позволяющие производить закрытия любых залов для сборов, в частности, религиозные, в случае, если там ведется подстрекательство к ненависти, насилию или подготовке терактов или их оправданию", — отмечается в коммюнике.

Как указано в документе, "глава мечети проповедовал радикальную идеологию, призывая к дискриминации и ненависти, а также к враждебности по отношению к другим".

"Пытаясь отринуть государственную власть, светскость и демократию, он распространял сообщения, противоречащие ценностям Республики и способные служить питательной средой для нарушений безопасности и общественного порядка", — отмечают в МВД.

Также сообщается, что мечеть стала пристанищем для склонных к экстремизму мусульман и служила местом встречи с людьми, поддерживающими вооруженный джихад в стране и стремящимся в иракско-сирийский регион.