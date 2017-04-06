Разведка Турции отрицает сотрудничество с координатором попытки переворота

АНКАРА, 6 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Национальная разведывательная организация Турции (MIT) в заявлении в четверг опровергла свою связь с предполагаемым координатором попытки переворота в июле прошлого года Адилем Оксюзом.

Ранее глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что попытка переворота контролировалась со стороны властей, а ее координатор Оксюз являлся агентом MIT.

Кылычдароглу добавил, что около 150 депутатов от правящей в стране партии справедливости и развития пользовались программой ByLock, которая применяется членами организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) для обмена зашифрованными сообщениями.

Оксюз, который, по версии следствия, являлся "имамом" FETÖ в ВВС страны, был задержан сразу после попытки переворота, однако затем освобожден и сейчас находится в розыске.

"Адиль Оксюз не являлся нашим агентом в террористической организации и не работал в MIT. Почему он оказался на свободе — это вопрос к суду, соответствующие структуры занимаются расследованием этого вопроса", — говорится в заявлении.

Отмечается, что "расшифровка переговоров через программу ByLock является одним из важных рычагов для того, чтобы выделить членов FETÖ из государственных органов и ликвидировать всю их структуру".

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.