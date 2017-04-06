Бывшего охранника тюрьмы в польских Вронках осудили через 66 лет

ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший охранник тюрьмы в польских Вронках Конрад К. осужден через 66 лет после совершения преступлений в отношении осужденных, сообщает Gazetaprawna.

Тюрьма во Вронках на западе Польши в послевоенное время пользовалась славой одного из самых жестоких исправительных учреждений Польши. Через нее прошло большое количество "политических" заключенных. В свое время в этой тюрьме содержался лидер ОУН-УПА Степан Бандера.

"К наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы условно приговорил окружной суд в Ополе 89-летнего Конрада К. — бывшего охранника тюрьмы во Вронках, признав его виновным в преступлениях против человечества в сталинские времена", — говорится в сообщении.

Преступления, за которые осужден Конрад К. были совершены в 1948-54 годах, когда он работал охранником в имевшей дурную славу центральной Тюрьме во Вронках. По данным обвинения, подсудимый издевался над тремя людьми, выступавшими за независимость Польши.

Одно из обвинений касалась избиения заключенного Тадеуша C. Согласно выводам следствия, обвиняемый принуждал его бегать и падать на пол. Вторым потерпевшим был Леслав П., которого охранник бил ногами, поливал холодной водой в бетонном карцере. В отношении третьего потерпевшего осужденный, как установило следствие, совершал "акты насилия". Никто из потерпевших до настоящего времени не дожил.

После окончания службы во Вронках осужденный продолжал работать в пенитенциарной системе. Последним местом работы Конрада К. был следственный изолятор в Ополе, где до 1979 года он занимал должность заместителя начальника.

Конрад К. не признал себя виновным в в совершении инкриминируемых ему деяний.

В суде первой инстанции за вышеуказанные преступления он был осужден на 2 года лишения свободы тюрьмы условно с отсрочкой на 4 года и 1500 злотых штрафа. В феврале 2013 года апелляционный суд отменил этот приговор и процесс начался заново. В повторном процессе Конрад К. был признан виновным в жестоком обращении с осужденными и приговорен к полутора годам тюрьмы. Апелляцию на это решение подал его защитник, требуя отмены постановления и повторного рассмотрения.