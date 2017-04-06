Горбачев призвал Германию вернуться к идее общего европейского дома

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и парламентарии социал-демократической партии Германии на встрече в Москве поговорили о перспективах развития отношений России и ФРГ, бывший советский лидер призвал вернуться к реализации идеи общего европейского дома.

Как сообщает сайт Горбачев-фонда, встреча с делегацией Социал-демократической партии состоялась во вторник, 4 апреля. Экс-президент СССР побеседовал со спикером по интернет-политике от фракции СДПГ в Бундестаге Ларсом Клингбайлем и заместителем председателя комитета по международным делам Бундестага Францем Тённесом. Делегацию также сопровождали представители Фонда имени Фридриха Эберта.

"В начале встречи гости выразили глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Во время беседы были подняты вопросы, связанные с тем, как развиваются отношения России и Германии, России и стран ЕС", — говорится в сообщении на сайте Горбачев-фонда.

Немецкие участники отметили, что в Германии хорошо помнят и высоко ценят роль Горбачева в объединении страны. Политики также выразили надежду, что его авторитет в мире "заставит прислушаться к его словам о необходимости укреплять и развивать дружественные отношения между нашими странами", сообщает сайт.

Бывший советский лидер в свою очередь отметил, что "Германия и Россия исторически глубоко связаны, прошли через испытания войной и достигли в конце ХХ века взаимопонимания и сотрудничества".

"Отношения между Россией и Германией, которые в последнее время, к сожалению, ухудшились, имеют исключительную значимость не только для обеих наших стран, но для сохранения Европейского единства и для всего мира. Горбачев призвал немцев вернуться к реализации идеи общего Европейского дома, которая по-прежнему является актуальной", — говорится в сообщении.

Экс-президент СССР также напомнил, что "в ядерный век война не может быть средством политики".

Как отмечено в сообщении Горбачев-фонда, немецкие парламентарии поддержали высказанные Горбачевым идеи, подчеркнули их близость позициям Социал-демократической партии Германии, одной из приоритетных задач которой является разработка "новой Восточной политики".

"Немецкие парламентарии предложили также установить более тесные связи между немецкими социал-демократами и общероссийским общественным движением Союз социал-демократов, которое возглавляет Горбачев", — говорится в сообщении.