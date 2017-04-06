Индия примет участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Индия примет участие в международной конференции по безопасности, которая намечена на 26-27 апреля в Москве, летом ожидается визит в РФ спикера индийского парламента, заявил в четверг посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"Индия примет участие в московской конференции по безопасности, которая пройдет позже в апреле. Также мы ожидаем летом визит в Россию спикера нашего парламента", — сказал посол журналистам.

По его словам, делегация Индии также примет участие в выставке Технопром в Новосибирске и форуме информационных технологий в Ханты-Мансийске.