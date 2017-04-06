Лукашенко: споры с Россией отошли на задний план после взрыва в Петербурге

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне сообщений о взрыве в санкт-петербургском метро споры с Россией об энергоносителях отошли на второй план.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Как считает следствие, сначала он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания" (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". В больницах остаются 50 пострадавших.

"Были многие противоречия, проблемы в отношениях Белоруссии и России по определенным вопросам… И мы готовились к этой встрече (3 апреля под Санкт-Петербургом — ред.), и мы идем на эту встречу. Здесь происходит как раз параллельно в этот же момент террористический акт. И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи – мы были полны решимости поспорить, разрубить этот гордиев узел — все они отошли на задний план", — заявил Лукашенко в интервью телеканалу "Мир".

Слова белорусского президента приводятся в четверг на сайте телеканала.

"Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочему, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить", — добавил Лукашенко.

Как сообщила в четверг пресс-служба президента, он дал 6 апреля интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир". "Главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур", — отмечается в сообщении.

Лукашенко рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений, в частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений "Запад-2017", итоги недавней встречи президентов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге. Глава государства также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.