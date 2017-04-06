Следователи завершили допрос экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Южнокорейские следователи провели второй после ареста допрос бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе по обвинениям в причастности к коррупционному скандалу, беседа продолжалась в общей сложности около девяти часов, передает агентство Ренхап.

Предыдущий допрос был проведен во вторник. Ожидается, что официальные обвинения по 13 статьям будут предъявлены Пак Кын Хе в конце следующей недели.

Экс-президент, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, которого считают создателем южнокорейского "экономического чуда", была арестована в ночь на пятницу на прошлой неделе по решению суда, удовлетворившего просьбу прокуратуры выдать ордер на ее арест.

Среди обвинений Пак Кын Хе — передача информации личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь, которую называли главной виновницей коррупционного скандала. Он разгорелся в Южной Корее в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Как сообщалось ранее, 9 декабря прошлого года Национальное собрание Республики Корея объявило Пак Кын Хе импичмент, а 10 марта этого года отстранение экс-президента от власти утвердил Конституционный суд.

Таким образом Пак Кын Хе стала первым президентом Южной Кореи, которая отправлена досрочно в отставку по решению суда. Вместе с тем она стала третьей по счету главой южнокорейского государства, оказавшейся в тюрьме после президентства. В 1995 году были также арестованы бывшие главы государства Ро Дэ У и Чон Ду Хван.