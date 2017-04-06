Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Кишиневом

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Белоруссия заинтересована развивать сотрудничество с Молдавией с использованием всех имеющихся механизмов, в том числе и через статус наблюдателя в ЕАЭС при его предоставлении Кишиневу, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Этот вопрос (о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя — ред.) включен в повестку Высшего совета ЕЭАС в Бишкеке и будет там рассмотрен", — заявил Мирончик журналистам.

Он отметил, что в соответствии с договором о ЕАЭС решение о предоставлении статуса наблюдателя государству принимается высшим советом с учетом интересов развития интеграции. "Это первое обращение о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС. Опыта отработки пока нет", — добавил пресс-секретарь.

"Белоруссия поддерживает тесные, дружественные отношения с Молдавией. Заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества с этой страной и готовы делать это с использованием всех механизмов — от механизма в рамках СНГ до статуса наблюдателя в ЕАЭС", — заявил Мирончик.

В среду президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение рассмотреть заявку республики на статус наблюдателя при ЕАЭС.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.