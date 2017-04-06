Порошенко пообещал, что Украина не свернет с курса реформ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что страна будет придерживаться курса реформ в госуправлении и экономике.

"Я хочу сказать, что реформы будут продолжаться и мы будем развивать наши государственные институты и развивать украинское гражданское общество, и создать необходимые предусловия для экономического роста", — сказал Порошенко в четверг на десятом киевском форуме по безопасности.

В МВФ, который является основным кредитором страны, ранее заявили, что Украина за прошедшие два года достигла прогресса в энергетическом и финансовом секторах экономики, однако есть ряд упущений, в частности, в реформировании и приватизации госпредприятий и в сфере борьбы коррупцией. Директора МВФ подчеркнули, что Украине необходимо усилить реформы, чтобы улучшить бизнес-климат и привлечь инвесторов. Особый акцент был сделан на приватизации, развитии земельного рынка и реформировании государственного сектора.