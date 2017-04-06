При сходе селевого потока в Колумбии погибли двое граждан Испании

МАДРИД, 6 апр – РИА Новости. Двое граждан Испании пропали без вести в Колумбии, где в муниципалитете Мокоа сошел селевой поток, жертвами которого стали более 300 человек.

Один гражданин Испании, ранее числившийся пропавшим без вести, найден, сообщил МИД страны. С ним "все в порядке", добавили в министерстве. Консульство Испании в Боготе находится в постоянном контакте с колумбийскими властями, а также с семьями пропавших без вести. Среди пропавших также числятся граждане Германии и Эквадора.

Поискам препятствует тот факт, что в районе бедствия наблюдаются проблемы с телефонной связью и электричеством.

Число погибших в результате схода селевого потока в колумбийском городе Мокоа превысило 300 человек, из них удалось установить личности только 173. Около 500 человек числятся пропавшими без вести.

В ночь на 1 апреля вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток на город Мокоа. Город сильно пострадал, его улицы были заполнены потоками грязи и огромных валунов, нарушено водоснабжение, подача электричества и газа.