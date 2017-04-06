Фийон не считает, что Россия представляет военную угрозу для Европы

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Россия не представляет военную угрозу для Европы, заявил кандидат в президенты, экс-премьер Франции Франсуа Фийон, выступая в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире его предвыборной кампании.

"Я не считаю, что Россия представляет сегодня значимую военную угрозу для Европы. Значимая угроза — это исламистский тоталитаризм", — сказал кандидат в президенты.

Пресс-конференция, посвященная планам Фийона по будущему Франции в Европе, проходит в его штаб-квартире в XV округе Парижа чуть менее чем за три недели до первого тура выборов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.