Позиции Ле Пен ослабли на один процент за сутки, показал опрос

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за сутки потеряла 1 процентный пункт в результатах первого тура выборов, свидетельствуют данные опубликованного в четверг опроса компании OpinionWay.

Ле Пен по-прежнему остается фаворитом первого тура выборов, однако теперь, согласно данным опроса, за нее готовы отдать свои голоса 25% избирателей. Накануне этот показатель составлял 26%.

Позиции основных противников Ле Пен в первом туре остались стабильными. Так, за экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона свои голоса отдадут 24% избирателей. Третьим придет бывший премьер-министр Франсуа Фийон, которого поддержат 20% избирателей.

Без изменений остались и прогнозы на исход второго тура выборов.

Во втором туре голосования Ле Пен прочат поражение от любого из двух вероятных противников. В случае если ее соперником станет Макрон, расклад сил будет таким: 40% избирателей — за лидера Нацфронта, 60% — за экс-министра.

Если же вторым участником второго тура станет Фийон, то он одержит победу над Ле Пен с результатом 56% против 44%.

Опрос проводился со 3 по 5 апреля, участие в нем принял 1553 француз в возрасте от 18 лет. Погрешность расчетов составляет от 1,1 до 2,5 процентного пункта. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

Другие новости о выборах президента во Франции >>