Социалисты Молдавии выдвинули вотум недоверия министерству просвещения

КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Фракция социалистов в парламенте Молдавии представила в четверг инициативу о вынесении вотума недоверия министерству просвещения в связи с ситуацией в системе образования республики, передает корреспондент РИА Новости.

Как считают социалисты, члены министерства просвещения и правительства делают все возможное для того, чтобы разрушить систему образования республики.

"Учитывая ситуацию в секторе образования, фракция Партии социалистов в соответствии с законодательством страны выдвигает упрощенный вотум недоверия и требует, чтобы правительство приняло меры для повышения зарплаты педагогам и персоналу образовательных учреждений страны, пересмотрело учебный план и ввело в него дисциплину "История Молдавии" вместо "Истории Румынии", а также остановило процесс ликвидации образовательных учреждений", — заявил социалист Адриан Лебединский.

Председатель парламента республики Андриан Канду отметил, что вотум недоверия министерству просвещения содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев. "В вотуме речь идет о проблемах внутренней политики, и он касается не какого-то министра, а всего министерства и деятельности правительства", — сказал Канду.

По его словам, согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента.

Ранее социалисты выступили с инициативой по выражению персонального вотума недоверия главе Минздрава Руксанде Главан и министру транспорта Юрию Киринчуку. Однако депутаты не поддержали эти инициативы.

В предыдущей парламентской сессии социалисты инициировали сразу несколько персональных вотумов недоверия членам правительства, в том числе министру просвещения Корине Фусу, однако парламент их не поддержал — все члены правительства сохранили свои посты.