В Женеве женщинам разрешили купаться топлес

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти кантона Женева в Швейцарии изменили старое правило, которое позволит женщинам плавать и загорать с обнаженной грудью, пишет издание Local.

Власти приняли решение ослабить существующее правило или же его интерпретацию после того, как была подана петиция, в которой отмечалось, что старое постановление было абсурдным и сексистским. Петицию подписали более 200 местных жителей, отмечает газета.

"Мы понизим планку наших моральных принципов по поводу верхней части тела", — цитирует издание главу правительства кантона Франсуа Лоншама.

Старое правило 1929 года, устанавливавшее нормы купания в общественных местах, запрещало кому-либо плавать в реках и озерах Женевы обнаженными "без надлежащего купального костюма для каждого пола". В связи с этим полиция имела право штрафовать женщин, которые входили в воду с обнаженным верхом.

Издание отмечает, что старое правило не распространялось на бассейны, где женщины могли и могут плавать топлес.