Фийон намерен засудить организаторов кампании по его дискредитации

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что собирается засудить всех замешанных в кампании по его дискредитации.

"У меня есть даты и имена тех, кто передавал документы. Время пришло, я засужу всех, кто начал это дело", — заявил он в эфире радиостанции France Inter

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

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