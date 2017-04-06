Озеров: Россия позитивно смотрит на развитие отношений с Турцией

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия позитивно смотрит на перспективы развития российско-турецких отношений и в целом, и в военной сфере в частности, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров на встрече с военными атташе.

"Укрепление мер доверия с Турцией в военной сфере — это один из ключевых моментов укрепления нашего дальнейшего сотрудничества, поэтому мы позитивно смотрим на перспективы развития отношений между нашими странами и в целом, и в военной сфере в частности", — отметил он.

Сенатор отметил, что, несмотря на то, что Турция является членом НАТО, начат разговор и о военно-техническом сотрудничестве между нашими странами.

Также, подчеркнул Озеров, России важна координация усилий с Турцией по уничтожению террористов в Сирии, а также в решении задач по дальнейшему политическому урегулированию в Сирии, в первую очередь, это касается астанинского процесса.

"Здесь мы находим общее взаимопонимание, которое направлено не только на военное, но и на политическое взаимодействие", — сказал он.