Космическое агентство Украины ведет переговоры о вступлении в ЕКА

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 6 апр — РИА Новости. Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) ведет переговоры с Европейским комическим агентством (ЕКА) о вступлении в организацию, сообщил в четверг РИА Новости на полях 33-го Космического симпозиума исполняющий обязанности председателя ГКАУ Юрий Радченко.

"Мы сегодня вели переговоры с председателем Европейского космического агентства по этому поводу. Выработана стратегия и тактика в этом вопросе. Необходимо реализовать ряд условий, чтобы стать членом Европейского космического агентства", — сказал он.

По словам Радченко, Украина по-прежнему хочет стать членом Европейского космического агентства.

"Я думаю, что эта программа, которая будет реализована Украиной в разумные какие-то сроки, потому что там есть условия", — добавил он, не уточнив при этом, о каких именно условиях идет речь.

Космический симпозиум в Колорадо-Спрингс — ежегодное мероприятие, на полях которого будущее освоение космоса обсуждают представители национальных космических агентств, частные космические компании, а также военные ведомства, службы безопасности и разведки разных стран.