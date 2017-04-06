"Оппозиционный блок" выступает за отставку главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Фракция "Оппозиционного блока" в украинском парламенте поддерживает отставку главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, заявил в четверг сопредседатель фракции, депутат Юрий Бойко.

Ранее Гонтарева заявила о намерении уйти с поста главы Нацбанка. При этом в пресс-службе регулятора сообщили, что она пока не написала заявление об отставке. Согласно украинскому законодательству, решение об отставке должны одобрить президент и парламент.

"Мы считаем, что пришло время для смены руководства Национального банка, потому что очень много негатива и мы поддерживаем это решение", — сказал Бойко журналистам, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

По его мнению, Гонтарева не смогла обеспечить стабильность национальной валюты, которая за последние три года девальвировала более чем в три раза. При этом Бойко не стал прогнозировать, кто смог бы занять пост главы Нацбанка.

"Главное, чтобы это был человек, который разбирается в финансах, был независимым от политических амбиций лидеров государства и мог удержать национальную валюту и обеспечить кредитование для реального сектора экономики", — добавил Бойко.