Польские прокуроры надеются на участие в допросе смоленских диспетчеров

ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Варшава просит власти РФ допросить российских авиадиспетчеров по делу об авиакатастрофе под Смоленском в присутствии польских прокуроров, заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пащенек в интервью изданию wPolityce.

Ранее Пащенек заявил, что Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и еще одного человека, находившегося в башне контроля полетов, в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского под Смоленском. По его словам, Варшава уже обратилась к РФ с запросом о правовой помощи для допроса авиадиспетчеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

"Мне трудно представить себе появление у нас граждан иностранного государства и допрос их в качестве подозреваемых на нашей территории… В этом случае мы не знаем, где подозреваемые находятся, – мы используем единственный путь, который предусматривают правила. Направляем обращение к России, в котором требуем их (диспетчеров — ред.) допросить и предъявить обвинение, чтобы польские прокуроры могли присутствовать при этом допросе", — уточнил он.

Пащенек также рассказал, что в распоряжении прокуратуры есть "новые данные" о переговорах в башне контроля полетов смоленского аэропорта, однако отказался раскрывать их содержание. "На данном этапе я не могу этого сделать… Я думаю, что правильным будет момент, когда мы узнаем решение властей Российской Федерации, касающееся нашего требования (о допросе диспетчеров — ред.). Мы принимаем во внимание, что ответ будет отрицательный, тогда, скорее всего, мы примем решение о публикации этих материалов", — добавил он.

По словам замгенпрокурора, на данном этапе расследования предъявление обвинений диспетчерам не исключает версии взрыва на борту самолета Качиньского. "Все принятые в начале следственные версии продолжают анализироваться", — подчеркнул он.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.