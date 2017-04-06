Польские прокуроры надеются на участие в допросе смоленских диспетчеров

ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Варшава просит власти РФ допросить российских авиадиспетчеров по делу об авиакатастрофе под Смоленском в присутствии польских прокуроров, заявил заместитель генпрокурора Польши Марек Пащенек в интервью изданию wPolityce.
"Мне трудно представить себе появление у нас граждан иностранного государства и допрос их в качестве подозреваемых на нашей территории… В этом случае мы не знаем, где подозреваемые находятся, – мы используем единственный путь, который предусматривают правила. Направляем обращение к России, в котором требуем их (диспетчеров — ред.) допросить и предъявить обвинение, чтобы польские прокуроры могли присутствовать при этом допросе", — уточнил он.
По словам замгенпрокурора, на данном этапе расследования предъявление обвинений диспетчерам не исключает версии взрыва на борту самолета Качиньского. "Все принятые в начале следственные версии продолжают анализироваться", — подчеркнул он.
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.