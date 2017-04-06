Нацбанк Украины после акции у дома Гонтаревой пожаловался на полицию

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Нацбанк Украины пожаловался, что полиция не приехала по вызову к дому главы учреждения Валерии Гонтаревой, где походила акция протеста.

В четверг утром участники акции протеста блокировали выезд Гонтаревой на работу, устроив акцию у ее дома под Киевом. Активисты разрисовали граффити ограждение дома. Охрана на их действия не реагировала.

"(Акция — ред.) является очередной попыткой осуществить давление на политику Национального банка и лично главу НБУ Валерию Гонтареву. В частности, сегодня утром несколько молодых людей пытались помешать выезду на работу Валерии Гонтаревой, заблокировав проезд ее автомобилю, и умышленно повредили принадлежащее ей имущество", — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

По данным пресс-службы, учитывая эти нарушения, "готовится соответствующее заявление о преступлении в правоохранительные органы".

"Мы также потребуем принять меры в связи с беспрецедентным бездействием национальной полиции Украины, которая проигнорировала вызов на место событий", — говорится в сообщении.

Пресс-служба НБУ пишет, что Гонтарева утром в общении с журналистами "в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии оставить должность председателя НБУ", а решение относительно отставки председателя НБУ принимает президент Украины, а утверждает — Верховная рада Украины.