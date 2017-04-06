Франция гарантирует, что никто не арестует российские самолеты в Ле Бурже

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Франция гарантирует, что на авиасалоне "Бурже-2017" не будет никаких проблем с арестом российского имущества, в том числе самолетов, заявил РИА Новости в четверг в Москве президент выставки Эмерик Д'Арсимоль.
"Мы гарантируем, что ни у кого, в том числе и у русских, не будет проблем с арестом привезенного во Францию имущества, в том числе самолетов", — сказал Д'Арсимоль.
Он подчеркнул, что по инициативе французских промышленников еще в сентябре 2016 года было изменено законодательство страны, которое теперь не позволяет французским компетентным структурам изымать иностранное имущество, привезенное во Францию.
Президент выставки также вспомнил, что на одном из предыдущих авиасалонов его организаторы были вынуждены отвлекать на себя внимание французских правоохранительных органов, чтобы дать возможность российским пилотам поднять в небо свои самолеты и улететь в Россию.
"Бурже-2017" состоится в пригороде Парижа 19-25 июня.