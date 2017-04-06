Франция гарантирует, что никто не арестует российские самолеты в Ле Бурже

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Франция гарантирует, что на авиасалоне "Бурже-2017" не будет никаких проблем с арестом российского имущества, в том числе самолетов, заявил РИА Новости в четверг в Москве президент выставки Эмерик Д'Арсимоль.

В 2001 году, как сообщалось, на авиасалоне в Ле Бурже – одном из крупнейших в мире – французские власти арестовали российские самолеты по иску швейцарской компании Noga. Новые опасения о возможности ареста связаны с претензиями бывших акционеров компании ЮКОС.

"Мы гарантируем, что ни у кого, в том числе и у русских, не будет проблем с арестом привезенного во Францию имущества, в том числе самолетов", — сказал Д'Арсимоль.

Он подчеркнул, что по инициативе французских промышленников еще в сентябре 2016 года было изменено законодательство страны, которое теперь не позволяет французским компетентным структурам изымать иностранное имущество, привезенное во Францию.

В этой связи он напомнил про дело ЮКОСа, которое иногда заставляло Россию беспокоиться по поводу возможности ареста самолетов, вертолетов, предметов искусства, ввозимых во Францию на различные выставки, в том числе на авиасалоны в Ле Бурже.

Президент выставки также вспомнил, что на одном из предыдущих авиасалонов его организаторы были вынуждены отвлекать на себя внимание французских правоохранительных органов, чтобы дать возможность российским пилотам поднять в небо свои самолеты и улететь в Россию.

"Бурже-2017" состоится в пригороде Парижа 19-25 июня.