ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай сделал представление Индии из-за визита Далай-ламы, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV, несмотря на протесты властей Китая, во вторник прибыл в индийский штат Аруначал-Прадеш, часть территории которого оспаривает Пекин.

"Я могу подтвердить, что Китай уже сделал жесткое представление индийской стороне отдельно в Нью Дели и в Пекине. В Пекине мы сделали представление послу Индии в Китае, а в Нью-Дели – министерству иностранных дел Индии", — заявила Хуа Чуньин.

Днем ранее МИД Китая также заявил, что визит Далай-ламы нанесет серьезный ущерб китайским интересам и отношениям Китая и Индии. Китайский МИД также призвал Индию прекратить использовать Далай-ламу для подрыва интересов Пекина и принять практические шаги для сохранения отношений двух стран.

Текущий визит в Аруначал-Прадеш станет шестым для Далай-ламы и первым с 2009 года. Пекин в преддверии визита неоднократно выступал с предостережениями индийским властям, что это может привести к ухудшению отношений двух стран. Во вторник Нью-Дели, который неоднократно отвечал на критику северного соседа, вновь обозначил свою позицию. МИД страны заявил, что не стоит приписывать никакого дополнительного значения религиозной деятельности Далай-ламы и его визитам в различные штаты Индии.