В авиасалоне "Бурже-2017" будут участвовать более 20 российских предприятий

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 20 российских предприятий примут участие в авиасалоне "Бурже-2017" во Франции, на статической стоянке выставки будет представлен новый Superjet, сообщила журналистам в четверг в Москве менеджер по продажам салона Анна Катрин Буасселе.

"Бурже-2017" состоится в пригороде Парижа 19-25 июня.

"В выставке в этом году примут участие более 20 предприятий из России, в том числе "Рособоронэкспорт", ОАК, "Вертолеты России", Роскосмос", — сказала Буасселе.

Она отметила, что на статической стоянке будет находиться новый пассажирский самолёт Superjet. "Российская экспозиция займёт стратегические места на выставке — она будет находиться в главной Ротонде авиасалона", — сказала Буасселе.

Как заявил журналистам в Москве президент выставки Эмерик Д`Арсимоль, российское участие в салоне является очень важным. "Российское участие очень важно. Оно подтверждает наши традиционные деловые связи с авиакосмической отраслью РФ, и мы смогли пережить перепады, которые существуют сегодня", — сказал президент.

По его словам, какими бы ни были внешнеполитические аспекты, тем не менее есть политика, а есть жизнь. "И поэтому мы говорим: Добро пожаловать Россия!" — сказал Д`Арсимоль.