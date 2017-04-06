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В мире

В авиасалоне "Бурже-2017" будут участвовать более 20 российских предприятий

11:0806.04.2017
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Выставка Paris Air Show Le Bourget. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 20 российских предприятий примут участие в авиасалоне "Бурже-2017" во Франции, на статической стоянке выставки будет представлен новый Superjet, сообщила журналистам в четверг в Москве менеджер по продажам салона Анна Катрин Буасселе.

Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот на Международном авиасалоне в Ле-Бурже. Архивное фото
© AFP 2017/ Miguel Medina
Россия примет участие в авиасалоне "Ле Бурже-2017"
"Бурже-2017" состоится в пригороде Парижа 19-25 июня.

"В выставке в этом году примут участие более 20 предприятий из России, в том числе "Рособоронэкспорт", ОАК, "Вертолеты России", Роскосмос", — сказала Буасселе.

Она отметила, что на статической стоянке будет находиться новый пассажирский самолёт Superjet. "Российская экспозиция займёт стратегические места на выставке — она будет находиться в главной Ротонде авиасалона", — сказала Буасселе.

Как заявил журналистам в Москве президент выставки Эмерик Д`Арсимоль, российское участие в салоне является очень важным. "Российское участие очень важно. Оно подтверждает наши традиционные деловые связи с авиакосмической отраслью РФ, и мы смогли пережить перепады, которые существуют сегодня", — сказал президент.

По его словам, какими бы ни были внешнеполитические аспекты, тем не менее есть политика, а есть жизнь. "И поэтому мы говорим: Добро пожаловать Россия!" — сказал Д`Арсимоль.

Самые грозные военные самолеты России по версии The National Interest
Российский истребитель СУ-35 во время выступления на авиасалоне в Ле Бурже, Франция
© AP Photo/ Francois Mori
Третий в списке — многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, который еще не поступил на вооружение РФ, но уже вызвал интерес за рубежом.
Зрители на закрытии всероссийского этапа международного конкурса воздушной выучки летных экипажей Авиадартс-2015
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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И пусть истребитель "поколения 4++" уступает по скорости своему предшественнику Су-27, его боевой радиус в 1600 км и обновленный набор вооружения компенсируют этот недостаток, отмечает The National Interest.
Пилотажная группа Русские витязи на четырех истребителях Су-27 во время показательных выступлений на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2009 в Жуковском
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Первое место занимает знаменитый многоцелевой истребитель Су-27 (по кодификации НАТО: Flanker). Эти истребители или их модификации состоят на вооружении в ряде стран по всему миру, отмечает издание.
Истребители Су-27 пилотажной группы Соколы России во время Международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском
© РИА Новости. Антон Денисов
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Су-27, переназначенный для завоевания превосходства в воздухе, может похвастаться боевым радиусом в 750 км и обгоняет по скорости американские истребители F-16 и F/A-18.
Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА
© РИА Новости. Александр Вильф
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Особое внимание издание уделяет многоцелевому истребителю пятого поколения FGFA на базе Т-50 (ПАК ФА). По мнению National Interest, этот истребитель летает в своей собственной лиге, являясь прямым ответом России на такие американские истребители пятого поколения как F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Самолет Т-50 ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации)
© AP Photo/ Misha Japaridze
Достигая максимальной скорости 2600 км/час ПАК, оставляет далеко позади своих кузенов времен холодной войны. Ряд военных чиновников США предполагают, что Т-50 гораздо проворнее F-35. "Может время воздушных боев давно прошло, но ПАК ФА будет оснащен двумя авиационными пушками ГШ-30-1, способными производить до 1800 выстрелов в минуту, на всякий случай", — отмечает издание.
Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29
© AFP 2017/ Tatyana Makeyeva
Второе место отведено истребителю четвертого поколения МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры"), который, как и Су-27, был разработан, чтобы составить конкуренцию американским F-15 и F-16.
Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи на аэродроме временного базирования в г.Пушкин
© РИА Новости. Михаил Сырица
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Отличительной чертой этого маленького истребителя ближнего радиуса действия является маневренность. МиГ-29 "прошел всю холодную войну" и до сих пор стоит на вооружении в России, в ряде постсоветских республик, Кубе, КНДР, Сирии и других странах.
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160
© РИА Новости. Скрынников
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Замыкает список лучших российских военных самолетов сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (по кодификации НАТО: "Блэкджек"). Он невероятно быстр для стратегических бомбардировщиков, пишет NI, превосходя по скорости американские аналоги.
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Фото: Фотохост-агентство
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Ту-160 может похвастаться впечатляющим боевым радиусом в 7300 км. На 2015 год Россия является единственной страной, на вооружении которого находятся эти сверхзвуковые самолеты, а в Минобороны РФ уже объявили, что будут построены дополнительные 50 модернизированных стратегических бомбардировщиков под названием Ту-160М2.
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