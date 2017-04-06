ВМС США приостановили учебные полеты на T-45 Goshawk

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ВМС США приостановили на три дня учебные полеты на самолетах T-45 Goshawk после того, как более 100 пилотов-инструкторов отказались летать в знак протеста против нежелания руководства решить проблему с системой подачи кислорода на воздушных судах, передает телеканал Fox News.
"Мы серьезно относимся к опасениям нашего летного состава и ввели паузу для T-45, чтобы дать время руководству военно-морской авиации пообщаться с пилотами, выслушать, что их беспокоит, и обсудить возможности сокращения рисков, а также усилия, которые предпринимаются сейчас, чтобы исправить эту проблему", — заявил представитель ВМС США Джинни Гроневелд.
По данным телеканала, руководство военно-воздушной авиации планирует посетить три базы, где для тренировочных полетов используются самолеты T-45.