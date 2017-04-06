Глава Нацбанка Украины Гонтарева подтвердила, что уходит в отставку

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подтвердила, что намерена оставить пост. Об этом она заявила активистам, которые пришли к ее дому с требованием уйти в отставку, и журналистам.

Как сообщает сайт телеканала "112 Украина", митингующие собрались у дома главы Нацбанка в четверг утром. Они расписали ограждения вокруг здания и нарисовали свинью в шарфе цветов российского флага. Охрана не реагировала на их действия.

Когда на улицу вышла Гонтарева и попыталась уехать на работу, активисты, среди которых были в основном молодые девушки, заблокировали ее машину. Они требовали объяснений, почему Гонтарева поддерживает российские банки.

Как следует из видео, размещенного на сайте, на вопрос одной из участниц акции, действительно ли глава Нацбанка "заработала деньги на жизни наших ребят, построила такой дом" и уходит в отставку, Гонтарева ответила "Да". Позже на вопрос журналистов об отставке она также ответила утвердительно. При этом чиновница заявила, что ей не стыдно за проведенные реформы, а решение по ее отставке находится в компетенции президента и парламента.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своего ухода после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.