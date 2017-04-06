В Тайване уничтожили более десяти тысяч птиц из-за птичьего гриппа

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Более 10 тысяч домашних птиц были уничтожены в четверг на острове Тайвань из-за вспышки вируса птичьего гриппа, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местные власти.

Вспышка птичьего гриппа была выявлена в уезде Цзяи на западе острова. В настоящий момент специалисты определяют штамм гриппа.

По данным аграрного комитета острова Тайвань (COA) на 31 марта, вспышки птичьего гриппа были выявлены на 112 фермах острова, уничтожены почти 1,035 миллиона домашних птиц.

Ранее сообщалось, что власти острова Тайвань намерены производить собственную вакцину от птичьего гриппа. По словам заместителя премьера правительства Тайваня (Исполнительного Юаня) Хуан Цзиньчэна, производство вакцины должно начаться в течение полугода.

Ранее также стало известно, что главное государственное управление контроля над продуктами питания и лекарственными средствами КНР одобрило начало клинических испытаний четырех видов вакцин против птичьего гриппа H7N9.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.