Донецкая фильтровальная станция не прекращала работу со среды

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция в Донбассе не останавливала работу после запуска в среду, заявили РИА Новости в четверг в компании "Вода Донбасса".
"Вблизи Донецкой фильтровальной станции были боевые действия, но обстрелов ее территории не было, после запуска в среду днем станция работу не прекращала", — заявили в компании.
Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее призвал "покончить с этим кошмарным циклом: обстрел, затем ремонт, снова обстрел и снова ремонт".
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