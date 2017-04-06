Донецкая фильтровальная станция не прекращала работу со среды

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Донецкая фильтровальная станция в Донбассе не останавливала работу после запуска в среду, заявили РИА Новости в четверг в компании "Вода Донбасса".

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что Донецкая фильтровальная станция в среду возобновила работу после очередного обстрела. Однако позднее начальник управления полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что станция снова прекратила работу из-за обстрелов со стороны ополченцев. В четверг председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин заявил, что Донецкая фильтровальная станция работает.

"Вблизи Донецкой фильтровальной станции были боевые действия, но обстрелов ее территории не было, после запуска в среду днем станция работу не прекращала", — заявили в компании.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее призвал "покончить с этим кошмарным циклом: обстрел, затем ремонт, снова обстрел и снова ремонт".

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