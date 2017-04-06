Избранная глава Гонконга Лам 9 апреля приедет в Пекин

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Избранная глава Гонконга Кэрри Лам в воскресенье приедет в Пекин, чтобы официально получить от премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна письмо о назначении на должность, сообщает газета South China Morning Post.
Поездка станет первым официальным визитом Лам в столицу страны после проведения выборов.
В ходе своего четырехдневного визита, который завершится в среду, Лам встретится с премьером Ли Кэцяном.
"Избранная глава администрации получит от премьера Ли Кэцяна письмо о назначении в качестве главы администрации специального административного района Гонконг сроком на 5 лет", — приводит издание выдержку из распространенного заявления.
Выборы стали пятыми по счету с тех пор, как Великобритания передала суверенитет над Гонконгом Китаю, и первыми после массовых протестов и беспорядков осени-зимы 2014 года, когда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя прямых выборов главы администрации.