Избранная глава Гонконга Лам 9 апреля приедет в Пекин

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Избранная глава Гонконга Кэрри Лам в воскресенье приедет в Пекин, чтобы официально получить от премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна письмо о назначении на должность, сообщает газета South China Morning Post.

Выборы нового главы администрации Гонконга состоялись 26 марта. Главу избирала коллегия выборщиков из 1194 человек. Наиболее лояльная властям в Пекине 59-летняя Лам получила 777 голосов, став первой женщиной в истории, которая займет должность главы Гонконга. Инаугурация Кэрри Лам состоится 1 июля.

Поездка станет первым официальным визитом Лам в столицу страны после проведения выборов.

В ходе своего четырехдневного визита, который завершится в среду, Лам встретится с премьером Ли Кэцяном.

"Избранная глава администрации получит от премьера Ли Кэцяна письмо о назначении в качестве главы администрации специального административного района Гонконг сроком на 5 лет", — приводит издание выдержку из распространенного заявления.

Ранее Ли Кэцян подписал указ об утверждении Лам в должности новой главы администрации Гонконга, заявив, что выборы в Гонконге прошли законно, полностью соответствовали основному закону специального административного района, были открытыми, честными и справедливыми.

Выборы стали пятыми по счету с тех пор, как Великобритания передала суверенитет над Гонконгом Китаю, и первыми после массовых протестов и беспорядков осени-зимы 2014 года, когда демонстранты движения Occupy Central почти на три месяца заняли центр города, требуя прямых выборов главы администрации.