Трамп может объединить инфраструктурный законопроект с налоговым

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что может объединить инфраструктурный законопроект с документом о преобразованиях в здравоохранении или о налоговой реформе.

"Я думаю о расширении инфраструктурного законопроекта. Я размышляю о его объединении с другим документом", — сказал Трамп в интервью газете New York Times.

По его словам, "это может быть реформа здравоохранения, налоговая реформа, может быть что-то еще".

Свое стремление объединить спорные законопроекты с инфраструктурным Трамп объяснил тем, что "инфраструктура очень популярна". "Она очень популярна у демократов и достаточно популярна среди республиканцев", — сказал президент.

В марте Трамп был вынужден в последний момент снять с голосования в конгрессе США свой законопроект о реформе здравоохранения, который не набирал достаточной поддержки среди законодателей. Против него высказывались все демократы и некоторые республиканцы.

Также многие демократы подвергали сомнению и основные идеи Трампа в налоговой сфере.