Глава Боливии вернулся на родину после операции на Кубе

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в среду вечером вернулся на родину после перенесенной хирургической операции в Гаване, передает агентство ABI.

Операция на голосовых связках была проведена 1 апреля, затем Моралес проходил восстановление в одной из кубинских клиник. В результате операции президенту была удалена небольшая опухоль в горле.

Еще до своего отлета из Гаваны Моралес успел в социальных сетях обрушиться с критикой на главу Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро. "Луис Альмагро – это угроза миру наших народов, он продвигает насилие для военного вторжения США в Латинскую Америку", — написал Моралес в Twitter.

По его мнению, региону вообще не нужны подобные ОАГ организации. "Нам не нужны организации, которые плодят ненависть и разделение в Латинской Америке, ОАГ как институт, подчиненный США, приговорен к исчезновению", — написал глава Боливии.