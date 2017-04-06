Трамп заявил Абэ о поддержке на фоне нового испытания ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и пообещал ему поддержку США после нового ракетного испытания КНДР, сообщил Белый дом.

"Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают своих союзников Японию и Южную Корею перед лицом серьезной угрозы, которой по-прежнему остается Северная Корея. Президент также дал понять, что США продолжат укреплять свои возможности по сдерживанию и обороне, как для себя, так и для союзников, в полной мере своих военных возможностей", — говорится в заявлении Белого дома.

Трамп и Абэ договорились оставаться на связи, уточнили в американской администрации.