В Канаде задержали мужчину по подозрению в причастности к терроризму

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Канадская конная полиция задержала мужчину, который, предположительно, выезжал за пределы страны с намерением принять участие в террористической деятельности, сообщает телеканал CTV News.

Подозреваемый, 27-летний Памир Хакимзадах из Торонто, совершил поездку в Турцию, предположительно с целью присоединения к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Там он был задержан и отправлен на родину, где полиция начала собственное расследование.

Мужчина предстанет перед судом в четверг.