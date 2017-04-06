В США вынесли приговор лидеру мексиканского картеля "Бельтран Лейва"

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Один из лидеров крупного мексиканского картеля "Бельтран Лейва" Альфредо Бельтран Лейва по прозвищу "Мочомо" был приговорен в среду в США к пожизненному заключению.

Приговор был вынесен федеральным судом округа Колумбия. Подсудимый выслушал его с невозмутимым видом, сообщает портал Excelsior.

К пожизненному сроку "Мочомо" был приговорен за провоз и распространение кокаина и метамфетамина. Также суд решил конфисковать у подсудимого недвижимость на 529 миллионов долларов и взыскать с него штраф в размере этой суммы.

Бельтран Лейва был арестован в 2008 году в мексиканском Кулиакане, а в ноябре 2014 году экстрадирован в США.

Лейва, наряду со своими братьями Эктором, Артуро, Марио и Карлосом, был одной из ключевых фигур в наркокартеле "Синалоа", который возглавлял до ареста известный Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка". Затем преступная организация братьев Бельтран Лейва выделилась в отдельный картель, занявший в свое время лидирующие позиции в преступном мире Мексики.