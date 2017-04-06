В Португалии турист погиб, врезавшись в стену замка на параплане

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Венгерский турист скончался после столкновения его параплана со стеной средневекового замка в португальском городе Абрантиш, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных спасателей.

Инцидент произошел в среду с 48-летним туристом, посещавшим город в составе группы. Находясь в замке XII века, мужчина запустил параплан и врезался в стену средневекового строения.

Турист погиб, причина происшествия пока неизвестна.