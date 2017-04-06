Премьер Японии: Трамп не исключает любых вариантов ответа на действия КНДР

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент США Дональд Трамп не исключает любых вариантов ответа на действия КНДР, сообщил в четверг журналистам премьер Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с американским лидером.

По словам Абэ, которые приводит агентство Киодо, Трамп заявил, что "все опции на столе" относительно Северной Кореи.

Япония, как сказал премьер, намерена активизировать урегулирование северокорейской проблемы через взаимодействие с международным сообществом, прежде всего с США.

Трамп и Абэ сошлись во мнениях о важности роли Китая в урегулировании северокорейских проблем, добавляет Киодо.

Пятого апреля на восточном побережье КНДР был проведен пуск новой баллистической ракеты, которая преодолела расстояние в 60 километров и упало в Японском море. Предполагается, что пуск был неудачным.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин отправляется в американский штат Флорида для первой встречи с новым президентом США Дональдом Трампом, которая, по ожиданиям китайской стороны, должна определить вектор дальнейшего развития двусторонних отношений, а по заявлению Трампа будет трудной, но важной.