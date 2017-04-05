В подозрительной сумке в центре Тбилиси оказалась одежда

ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. В подозрительной сумке в центре Тбилиси, из-за которой полиция проводила эвакуацию, оказалась женская одежда и обувь, сообщила телекомпания "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии.

Телекомпания "Рустави 2" в среду сообщила, что полиция проводит эвакуацию в районе старого Тбилиси около храма Метехи из-за поступившей в МВД информации о взрывчатке.

"В брошенной у Метехского моста подозрительной сумке, над которой работали саперы, оказались женская одежда и обувь. Правоохранители завершили работать. Движение на прилегающей территории полностью восстановлено", — говорится в сообщении.