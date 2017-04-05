Пригодилась: Гайдар между Саакашвили и Порошенко

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Президент Порошенко назначил своим советником Марию Гайдар, также являющуюся экс-советником Михаила Саакашвили в бытность того главой Одесской областной администрации. Сама Гайдар, несмотря на сравнительно молодой возраст, уже прошла ряд политических институций — работала в Институте экономики переходного периода у своего отца Егора Гайдара, была в президиуме "Союза правых сил", а еще советником у губернатора Кировской области Никиты Белых.

"Союз правых сил" самоликвидировался, Белых находится в СИЗО по подозрению в получении взяток, Саакашвили стал телеведущим (но об этом ниже), а Гайдар стала советником у заклятого друга Саакашвили, президента Украины Петра Порошенко.

Но самое интересное в этой истории — указ президента Порошенко. Даже не сам указ (это стандартный бюрократический документ), а дата его выхода и дата публикации. И вообще, зачем весь этот цирк понадобился Петру Порошенко?

Спецоперация "Гайдар"

В последнее время президент Порошенко, стремительно теряющий поддержку даже в своем ближайшем окружении, стал действовать в стиле политических спецопераций. Принимает неожиданные решения, пытаясь опережать события.

Вот премьер Украины Владимир Гройсман, "забыв" предупредить президента Порошенко, повышает минимальную зарплату на Украине до 3200 гривен. Президент, как сообщают осведомленные источники украинским СМИ, тут же спешно готовит на эту тему телеобращение, чтобы, как утверждает депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, "не дать тому (Гройсману. — Прим. ред.) самостоятельно наслаждаться лучами славы".

Другой пример. Радикалы объявляют блокаду Донбасса и перекрывают железнодорожные пути, ведущие в непризнанные ДНР и ЛНР. В преддверии энергетического кризиса и экономической катастрофы, Порошенко собирает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Здесь он на чем свет стоит ругает блокадников за их действия и… объявляет полную транспортную блокаду ДНР и ЛНР. То есть на деле выступает не против блокады, а возглавляет ее.

И таких примеров "политических спецопераций" Порошенко можно привести еще с десяток.

Теперь про Марию Гайдар. Ее назначение советником Порошенко произошло 28 марта указом президента № 83/2017. А в СМИ "протекло" во второй половине дня 4 апреля.

Тут есть интересные совпадения.

За несколько дней до подписания указа, 24 марта, в украинских СМИ появилась информация о том, что бывший друг Порошенко, а ныне его злейший враг Михаил Саакашвили будет выступать телеведущим в ток-шоу на украинском телеканале ZIK. Через несколько дней, 28 марта, в украинских СМИ появились подробности. Оказывается, Саакашвили будет вести ток-шоу под названием "Інша Україна" ("Иная Украина").

В качестве декораций для своего первого телешоу Саакашвили выбрал собачью будку. А в качестве объекта критики — Петра Порошенко и его окружение. Собачья будка — не случайность. Выступая несколько недель назад в Харькове по поводу блокады Донбасса, Порошенко заявил, что ее организовывают те, кто "даже собачью будку в своей жизни не построил".

И вот Саакашвили на фоне построенной им собачьей будки будет говорить о недостатках и пороках украинской власти.

"Главное, что я хочу донести, — заявил Саакашвили, — это проблемы и голоса миллионов украинцев, которых не слышно ни на одном канале. <…> Есть две Украины: одна — самодовольная компания прогнившего политического класса, который сросся с олигархами и их медиа, которые пытаются сохранить свой статус-кво последних 25 лет, и другая Украина, очень талантливая, интересная, но недовольная".

В тот же день, когда стали известны подробности о новом ток-шоу, то есть 28 марта, Порошенко назначает Гайдар своим советником.

Премьера нового ток-шоу должна состояться 5 апреля вечером. И за сутки до этого в СМИ "протекает" указ Порошенко о назначении Марии Гайдар советником.

Такой вот обмен колкостями — ты мне ток-шоу, а я тебе в ответ — Гайдар.

То есть Порошенко, грубо говоря, использовал Марию Гайдар, чтобы сделать неприятное в день телепремьеры ток-шоу Саакашвили. И опередить его.

Гайдар как пиар

Теперь про Гайдар и Саакашвили.

Советником у Саакашвили Мария Егоровна Гайдар стала 17 июля 2015 года. Саакашвили в то время был губернатором Одесской областной администрации, личным другом и политическим сподвижником президента Петра Порошенко.

Назначая Гайдар своим советником, Саакашвили делал, во-первых, грамотный пиар-ход. Егор Гайдар хорошо известен не только в России, но и за рубежом. Назначая его дочь своим советником, Саакашвили привлекал тем самым внимание к себе Европы, США и либерально ориентированной общественности на пространстве бывшего СССР.

Во-вторых, этим назначением Саакашвили делал "козу" России, где имя Гайдара связывают с реформами и становлением новой государственности. А джигит Саакашвили "увел" Гайдар на Украину.

То есть, грубо говоря, Саакашвили тоже использовал имя и известность отца Марии Гайдар в свою пользу.

Когда же Саакашвили в ноябре 2016 года остался на своей новой родине не у дел, Гайдар ему перестала быть нужна. Потому что изменились приоритеты. Когда Саакашвили дружил с Порошенко, у них был один враг — Россия. И назначение Гайдар, по их логике, было в пику России.

Когда же они рассорились, у Саакашвили появился другой враг — Порошенко. И Гайдар ему стала не нужна.

В поисках новой роли

К этому времени Гайдар стала гражданкой Украины, демонстративно отказавшись от российского гражданства. Хотя по закону этого можно было и не делать.

А сама Мария в декабре 2016 года уныло заявила, что в новом партийном проекте Саакашвили "Движение новых сил" себя не видит и что вынуждена искать работу, которую она предполагает совмещать с обязанностями депутата Одесского областного совета.

Теперь работу она нашла — внештатного советника президента Украины. То есть работать она будет без зарплаты, это просто титул.

"Советники у Порошенко — это номинальная функция. Тем более внештатные. Порошенко не то что внештатных советников не слушает, он даже не прислушивается сейчас к своим ближайшим штатным помощникам", — утверждает украинский политолог Кость Бондаренко.

"Назначение Марии Гайдар советником президента Порошенко сделано в пику Саакашвили. Вот и весь смысл этого решения", — заявил Бондаренко в интервью РИА Новости.

Понимает ли сама Мария Гайдар, что два ее политических патрона использовали и продолжают использовать ее в своих политических играх? Вернее не ее, а ее имя. Или даже имя ее отца и деда, писателя Аркадия Гайдара?

Уверен, понимает. И вот почему.

От имени "мальчишей-кибальчишей"

У самой Марии Гайдар судьба была сложная и неоднозначная. Когда ее родители разошлись, у нее и фамилия стала другая — Смирнова.

Некоторое время вместе с мамой и отчимом Мария Смирнова жила в Боливии. В 1997 году вернулась в Россию и возобновила контакты с отцом — Егором Гайдаром. В 2004 году снова взяла фамилию отца.

Затем — уже под новой фамилией — училась в аспирантуре Российской академии народного хозяйства при Правительстве РФ, а потом и в Гарвардском институте государственного управления имени Джона Кеннеди, стала членом президиума "Союза правых сил", а позже — советником губернатора Кировской области Никиты Белых. Теперь вот выросла до советника президента Порошенко, называющего ее родину "агрессором" и врагом…

Так что о том, как использовать громкие имена, которые при определенных обстоятельствах и в определенных политических условиях становятся титулами, Мария Егоровна хорошо знает.