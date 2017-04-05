Министр промышленности Норвегии посетит Москву 19-20 апреля

СТОКГОЛЬМ, 5 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Министр промышленности Норвегии Моника Мэланд посетит Москву 19-20 апреля и примет участие в заседании межправительственной норвежско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба норвежского министерства промышленности.

"Россия является важной соседней страной для Норвегии. У нас имеется широкое двустороннее сотрудничество во многих областях, особенно на севере. Торговля между Норвегией и Россией сократилась в результате кризиса в Украине, но промышленное сотрудничество ведется во многих секторах. Встреча в рамках норвежско-российской комиссии в Москве является важной в этом контексте", — сказала министр, слова которой цитируются в сообщении для прессы.

В нем также говорится, что с российской стороны участие в заседании комиссии примет министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Последний раз комиссия собиралась в Осло в 2013 году. Норвегия присоединилась к ограничительным мерам ЕС, введенным в августе 2014 года в связи с кризисом на Украине. Вместе с этим Норвегия продолжала двустороннее и региональное сотрудничество с Россией в областях, не охваченных санкциями, поясняется в сообщении для прессы.