РПК сообщила о новых столкновениях с силовиками на востоке Турции

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) сообщила о новых столкновениях с турецкими силовиками на востоке страны.

Так, по сообщению пресс-службы HPG (Hêzên Parastina Gel, боевое крыло РПК), днем 2 апреля ее бойцы несколько часов обстреливали армейские позиции на холмах рядом с селом Челе (Çelê) в провинции Хаккари. Точное число погибших военных неизвестно.

Утром 3 апреля бойцы HPG попытались сорвать строительство армейских укреплений в этой же местности. Они напали на технику, ведущую работы на блокпосту номер 49. Турецкие полицейские открыли ответный огонь, завязалась перестрелка, после чего силовики ответили стрельбой из минометов по предполагаемым позициям бойцов HPG.

О своих потерях HPG не сообщает.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК.